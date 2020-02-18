Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и местная миссия Агентства США по международному развитию (USAİD) выступили с новой инициативой по поддержке деловых и профессиональных ассоциаций, действующих в стране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство, цель инициативы заключается в развитии партнерства по совместным задачам между государственным, частным секторами и гражданским обществом, а также чтобы акцентировать внимание на организации делового партнерства, а также на деятельности бизнес-ассоциаций в этом направлении.

С этой целью 18 февраля в Баку проведен Саммит партнерства и поддержки бизнеса и профессиональных ассоциаций в Азербайджане, в котором приняли участие представители государственных структур, международных организаций, бизнес-ассоциаций и институтов гражданского общества.

На мероприятии выступил председатель правления Агентства Орхан Мамедов. Он рассказал о работе, проделанной государством, а также его организацией, в направлении организованности предпринимателей, представляющих разные области экономики страны, в том числе о поддержке созданию и развитию специализированных ассоциаций и общественных объединений. Было отмечено, что инициатива Агентства по развитию МСБ и сыграет крайне важную роль как для государственного, так и для частного сектора.

Директор миссии в Азербайджане USAİD Джей Сингх отметил, что техническая поддержка бизнес-ассоциациям в основном предназначена для малых и средних предпринимателей. В рамках инициативы USAİD оценит и профинансирует несколько проектов, представленных бизнес- ассоциациями, общественными объединениями и НПО для усиления ассоциаций. В этой связи будет поощряться создание консорциума между субъектами бизнеса, общественными объединениями, бизнес-ассоциациями и НПО.

В рамках Саммита также проведены панельные обсуждения на темы "Глобальные модели деловых и профессиональных ассоциаций и их значимость", "Что делает бизнес и профессиональные ассоциации более эффективными?". На панелях выступили специалисты из Азербайджана, Турции, Узбекистана и США.