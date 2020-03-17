Центробанк Азербайджана переходит на онлайн-режим приема граждан

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) начато применение соответствующих изменений в режиме приема обращений граждан, сообщает Day.Az со ссылкой на данные регулятора.

По сообщению ЦБА, в банке начато применение соответствующих изменений в режиме приема обращений граждан в соответствии с рекомендациями, изложенными в письме премьер-министра Азербайджана центральным и местным органам исполнительной власти и государственным структурам с целью принятия мер по борьбе с распространением коронавируса (COVID-19) 16 марта 2020 года.

Как отмечалось, в связи с временной задержкой групповых и индивидуальных приемов граждан в административных зданиях ЦБА был усилен режим работы горячей линии, увеличено количество операторов, обеспечен непрерывный график работы горячей линии в рабочие дни, организован видео-прием в онлайн-режиме по Skype.

В связи с этим граждан просят учитывать следующее: