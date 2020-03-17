Весенняя акция от компании Maxi.az (R)

Maxi.az - сеть магазинов электроники и бытовой техники, поздравляет с праздником весны Новруз Байрам и начинает праздничную акцию!

С  16 по 31 марта  в сети Maxi.az покупателей ждут выгодные кредитные предложения  до 24 месяцев, подарки к покупкам. 

Например, при покупке телевизоров  Samsung Smart TV  в подарок Вы получите  второй телевизор Samsung по кредитной цене 89,54 азн в месяц. 

Смартфон Samsung за 12,46 азн в месяц.

Мясорубка Philips всего за 8,29 азн в месяц. 

И многое-многое другое! 

Спешите воспользоваться праздничными предложениями от сети магазинов Maxi.az! 

P.S  для  информации покупателей - наши магазины  ежедневно дезинфицируются,   и  у всех  работников ежедневно проверяется  состояние здоровья! 