Весенняя акция от компании Maxi.az (R)
Maxi.az - сеть магазинов электроники и бытовой техники, поздравляет с праздником весны Новруз Байрам и начинает праздничную акцию!
С 16 по 31 марта в сети Maxi.az покупателей ждут выгодные кредитные предложения до 24 месяцев, подарки к покупкам.
Например, при покупке телевизоров Samsung Smart TV в подарок Вы получите второй телевизор Samsung по кредитной цене 89,54 азн в месяц.
Смартфон Samsung за 12,46 азн в месяц.
Мясорубка Philips всего за 8,29 азн в месяц.
И многое-многое другое!
Спешите воспользоваться праздничными предложениями от сети магазинов Maxi.az!
P.S для информации покупателей - наши магазины ежедневно дезинфицируются, и у всех работников ежедневно проверяется состояние здоровья!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре