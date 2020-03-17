Весенняя акция от компании Maxi.az (R)

Maxi.az - сеть магазинов электроники и бытовой техники, поздравляет с праздником весны Новруз Байрам и начинает праздничную акцию!

С 16 по 31 марта в сети Maxi.az покупателей ждут выгодные кредитные предложения до 24 месяцев, подарки к покупкам.

Например, при покупке телевизоров Samsung Smart TV в подарок Вы получите второй телевизор Samsung по кредитной цене 89,54 азн в месяц.

Смартфон Samsung за 12,46 азн в месяц.

Мясорубка Philips всего за 8,29 азн в месяц.

И многое-многое другое!

Спешите воспользоваться праздничными предложениями от сети магазинов Maxi.az!

P.S для информации покупателей - наши магазины ежедневно дезинфицируются, и у всех работников ежедневно проверяется состояние здоровья!