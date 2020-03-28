При поддержке Агентства по развитию МСБ в Азербайджане создан онлайн-супермаркет

Граждане, которые в условиях особого режима карантина и мер по социальной изоляции для недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 предпочитают оставаться дома, могут заказать продукты питания, не выходя из дома, в онлайн-режиме. В рамках данных мер при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) создан онлайн-супермаркет, работающий посредством специального приложения BakuMart Supply.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве.

В результате переговоров, проведенных Агентством по развитию МСБ с компаниями, специализирующимися в сфере снабжения, розничной торговли и логистики, для организации доставки продуктов питания гражданам приложение BakuMart Supply было усовершенствовано и приведено в соответствие с текущими требованиями карантинного режима. В рамках платформы бизнес-сотрудничества в процессе, наряду с Агентством, также приняли участие компании в сфере логистики, снабжения и онлайн-оплаты.

Доставка заказов, сделанных в период карантина посредством BakuMart Supply, полностью бесплатна.

Заказы можно сделать на сайте https://bakumart.az/#/landing и посредством приложения:

- пользователи iOS могут скачать приложение по ссылке bit.ly/bakumartiosA,

- пользователи Android - по ссылке - bit.ly/bakumartandroid.

Агентство продолжает меры по улучшению обеспечения потребности в продуктах питания и непродовольственных товарах граждан, находящихся дома ввиду особого режима карантина, а также по расширению использования электронных услуг в данном направлении.