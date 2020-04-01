Рауф Велиев: Соблюдайте карантинный режим, избегайте контактов с людьми

Председатель ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) Рауф Велиев призвал сотрудников оказать поддержку осуществляемым в стране мерам по борьбе с коронавирусом, сообщил Trend пресс-секретарь ASCO Мехман Мехдиев, передает Day.Az.

Председатель ASCO отметил, что в настоящее время Оперативным штабом при Кабинете министров в целях охраны здоровья и безопасности граждан был принят ряд важных решений. В соответствии с этими решениями для организации и эффективной координации в ASCO создан свой штаб и горячая линия по номеру (+99450) 274 30 82. Также в компании регулярно проводятся дезинфекционные работы в административных зданиях, производственных помещениях, мостах и судах.

"Кроме того, в организации деятельности также используются новые подходы, не нарушающие стандартный режим. В связи с производственной необходимостью по аппаратным и структурным предприятиям организации ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" было допущено к работе ограниченное количество сотрудников. Они работают в сменном режиме и, самое главное, в максимально безопасных условиях. А сотрудники, которым запрещено приезжать на работу, продолжают свою деятельность по удаленной системе (work from home)", - отметил председатель.

Самоотверженность, проявленная в эти трудные дни персоналом, заслуживает особой похвалы. Именно за счет их бесперебойной деятельности на море в настоящее время в прежнем порядке эксплуатируются суда, играющие важную роль как в грузоперевозках, так и в обслуживании нефтегазовой промышленности.

Ежедневно в связи с предстоящими задачами в 11 часов проводится совещание с руководителями по Skype. На заседании принимаются определенные решения, обсуждаются важные вопросы для обеспечения бесперебойной работы. Мы всеми силами стараемся защитить здоровье наших сотрудников и обеспечить их безопасность. Вы можете быть уверены, что никаких проблем в этом направлении нет и не будет. Каждый сотрудник будет получать зарплату вовремя.

Мы верим, что коронавирусная инфекция, с которой столкнулось население страны, скоро останется позади и мы восстановим прежний режим работы. Я призываю вас соблюдать карантинный режим, избегать контактов с людьми, тем самым снижая риск заражения тысяч людей вирусом, что сыграет эффективную роль в борьбе с вирусом", - отмечает Рауф Велиев.