Сахиб Мамедов: Предприниматели, ведущие бизнес прозрачно, выиграют больше от поддержки государства

В соответствии с Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О ряде мер по снижению негативного воздействия пандемии коронавируса COVID-19 и, как следствие, резких колебаний мировых энергетических и фондовых рынков на экономику Азербайджана, макроэкономической стабильности, занятости и предпринимательства" разработаны программы государственной поддержки различных секторов экономики, в том числе предпринимательства.

Министерство экономики представило общественности базовый документ, содержащий основные направления этих программ, их охват, основные инструменты поддержки экономического роста и предпринимательства.

Об этом Trend сказал в среду заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, в последнее время наблюдается расширение охвата и географии коронавирусной инфекции COVID-19, что не только оказывает серьезное негативное влияние на мировую экономику, но и влияет на экономику Азербайджана и повседневную социально-экономическую жизнь: "Азербайджан, имеющий необходимые экономические и финансовые возможности для преодоления негативных тенденций в экономике, быстро отреагировал на ситуацию, ввел строгий карантинный режим и принял меры по социальной изоляции. По указу Президента были созданы рабочие группы для снижения негативного воздействия пандемии на экономику страны, макроэкономическую стабильность, занятость и предпринимательство. Правительство сознательно идет на снижение экономической активности для защиты жизни и здоровья наших граждан, оказывает поддержку субъектам предпринимательства в целях защиты экономики, частного сектора от кризиса, минимизации негативных последствий кризиса. В этом направлении основными приоритетными направлениями являются обеспечение занятости, сохранение стабильности финансово-банковского сектора, достижение устойчивости экономического роста".

Замминистра добавил, что в результате совместной интенсивной деятельности рабочей группы с соответствующими структурами в кратчайшие сроки удалось сформировать пакет поддержки, определены области, пострадавшие от пандемии, подготовлены 10 программ по оказанию государственной поддержки.

"Эти области охватывают 4 основных сектора и 20 областей деятельности. Были определены наиболее пострадавшие, значительно пострадавшие, подвергшиеся минимальному воздействию или не подвергшиеся воздействию пандемии. Финансовый объем программ государственной поддержки равен 2,5 миллиарда манатов, что составляет три процента ВВП Азербайджана. Следует отметить, что по сравнению с объемом экономики ни на пространстве СНГ, ни в регионе не предусмотрен пакет государственной поддержки в таком объеме", - сказал он.

Мамедов отметил, что механизм государственной поддержки будет применяться к предпринимателям, которые выполняют призыв правительства не сокращать рабочие места и платить работникам в условиях карантинного режима и ограничения экономической деятельности, а также сохранять рабочие места и заработную плату:

"В то же время предприниматели, которые ведут бизнес прозрачно и заключают трудовые договоры с работниками, выиграют больше от поддержки.Так, первая программа охватывает 44 тысяч субъектов предпринимательства, в которых работают 304 тысячи наемных работников. Программа предусматривает оказание государственной финансовой поддержки для выплаты значительной части заработной платы этих работников. В настоящее время в негосударственном и ненефтяном секторах экономики занято 640 тысяч работников. Программа охватывает 304 тысячи человек или свыше 45 процентов работающих в этих секторах".

Как отметил замминистра, по оценкам, негативные последствия повлияли на 11 областей предпринимательской деятельности: "Это общественное питание, услуги, туризм, гостиницы, развлечения, транспорт и другие области. Каждый гражданин, по найму работающий в компаниях, занятых в этих сферах, получит поддержку в рамках программы. Еще в 9 областям бизнес-деятельности, которые подверглись значительному негативному влиянию, будет оказана 70 процентная поддержка. Применение программы будет основываться на реальной заработной плате работника или среднемесячной заработной плате по Республике. По итогам января среднемесячная заработная плата по республике составила 712 манатов. Согласно программе, предлагается выделять 50% месячного фонда заработной платы в виде прямого финансирования предпринимателей и предприятий, а средняя месячная зарплата принимается за максимальную. Потребность работника в поддержке отличается от работника, получающего более низкую заработную плату, чем среднемесячная. Работники с высокой заработной платой находятся в основном в наименее затронутых или незатронутых секторах - финансы, банковское дело, страхование и другие".

Мамедов сообщил также, что в целом, поддержка предпринимательства разноплановая. "Таким образом, вторая большая программа связана с индивидуальными предпринимателями и охватывает более 290 тысяч микро-и индивидуальных предпринимателей. Ограничения, наложенные на экономическую деятельность, в первую очередь повлияли на этот сектор, и здесь больше необходимости в поддержке. База будет относиться к налоговым платежам, которые микропредприниматели вносят в течение 2019 года, и будет основываться на этой базе.

Третья программа связана с налоговыми льготами, отпусками и льготами для бизнеса. И здесь главная цель состоит в том, чтобы за счет льгот защитить те сферы и предпринимателей, которые наиболее подвержены негативному воздействию, не допустить, чтобы они столкнулись с дополнительным давлением ликвидности.

Четвертая программа - по поддержке ипотечных кредитов, по его словам связана с ожидаемым строительным бумом в Азербайджане после преодоления пандемии: " Ведь в период после коронавирусной пандемии строительный сектор станет одним из ведущих по причине предсказуемо быстрого роста экономики. Учитывая мультипликативный эффект этой поддержки, трудоемкость сектора, производство в нашей стране большого объема сырья и материалов еще больше повышает значимость строительной отрасли. Строительный сектор связан как с социальной сферой, так и с обеспечением граждан жильем", - добавил он.

Кроме того, отметил замминистра экономики, подготовлены 2 программы, связанные с банковским сектором. "Одна из них - программа поддержки существующего кредитного портфеля в размере 1 миллиарда манатов. Данная программа важна с точки зрения сохранения качества портфеля банковских кредитов предпринимателей. Другая программа касается вновь выданных кредитов. Кредитование реального сектора является приоритетом правительства.

В связи с этим в дальнейшем планируется финансирование реального сектора через банки, чтобы обеспечить его оживление в банковском секторе. С реализацией программы 60 процентов новых кредитов, выданных банками, будет гарантировано государством. Максимальная годовая процентная ставка по таким кредитам не должна превышать 15 процентов на срок до трех лет. Половина процентов по этим кредитам (7.5% от 15%) будет субсидироваться за счет государственного бюджета. Еще одна программа связана с поддержкой сектора пассажирского транспорта. Будет оказана целенаправленная поддержка субъектам, действующим в этой области (AZAL, автобус, метро, железная дорога).", - сказал Мамедов

По словам Сахиба Мамедова, среди предложений есть и программа повышения льготного лимита потребления электроэнергии населения.

"Из-за того, что люди остаются дома в связи с карантином, потребление энергии увеличилось. Для уязвимой группы населения этот момент будет особо учтен. Для этой группы предусмотрено увеличение льготного лимита потребления электроэнергии на 100 киловатт-час.

Кроме того, для поддержки материального положения населения предусматривается выделение средств на социальный пакет (пособие по безработице, социальная помощь и другие).

Также разрабатывается программа поддержки оплаты расходов на обучение студентов-членов семей, относящихся к социально уязвимой группе населения.

Все это является лишь частью государственной поддержки, также ведутся работы над дополнительными механизмами поддержки, в том числе над пакетом социальной поддержки. Реализуемые меры еще раз показывают, что Азербайджан всегда с гражданами: "Вместе мы сильны"", - сказал в заключение Сахиб Мамедов.