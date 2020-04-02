В Азербайджане внедряется единая декларация по налогам, социальному и медстрахованию

В целях экономии времени и снижения административной нагрузки налогоплательщиков, в том числе предоставляемой отчетности, министерство по налогам Азербайджана осуществило оптимизацию представляемой в налоговые органы декларации по обязательному государственному социальному страхованию, страхованию от безработицы и обязательному медицинскому страхованию.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве.

Согласно сообщению с этой целью соответствующим приказом минналогов были утверждены и объединены формы "Налоговая декларация, удерживаемая у источника выплаты в связи с наемной работой", "Квартальный отчет по обязательному государственному социальному страхованию", "Квартальный отчет по страхованию безработицы" и "Квартальный отчет по обязательному медицинскому страхованию", для создания новой единой формы "Декларация (отчет) по налогам, удерживаемым у источника выплаты в связи с наемной работой, обязательному государственному социальному страхованию, страхованию от безработицы и обязательному медицинскому страхованию".

Представление единой декларации налогоплательщиками началось с первого апреля 2020 года.

Кроме того, в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об изменении закона о медицинском страховании" от 30 марта 2020 года № 32-VIQD физические лица, срок расчета и предоставления отчетов по оплате Обязательного медицинского страхования продлен до первого апреля 2021 года. В это категорию входят лица работающие по найму, военнослужащие, назначенные на должность Милли Меджлисом или органом, определяемым соответствующим органом исполнительной власти, лица, занимающие выборные оплачиваемые должности, физические лица, принятые на налоговый учет в качестве налогоплательщика, физические лица, осуществляющие деятельность на основе гражданско-правовых договоров, лица, занимающиеся импортом и производством топливной продукции.