Цены на нефть и стратегия Азербайджана

Последние показатели по ценам на нефть не настолько хороши, чтобы говорить о полном восстановлении нефтяного рынка. Но если вспомнить, что происходило еще месяц назад, налицо позитивный процесс, дающий все основания для оптимизма.

Такого мнения придерживаются азербайджанские эксперты и экономисты.

Депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов:

"Мировая рыночная цена нефти превысила психологическую отметку в 30 долларов. Сегодня нефть марки Brent предлагается по 34 доллара за баррель.

Увеличение спроса на нефть связано с попытками вновь открыть мировую экономику, почти остановившуюся на фоне пандемии и жесткого карантина. Не случайно, как цитирует Bloomberg, президент США Дональд Трамп заявил, что "даже если будет больше инфекций и смертей, необходимо открыть экономику страны".

Спрос на энергоносители снова возрастет, если будут сняты ограничения на экономику США и Евросоюза. Особенно это касается европейских стран. Если транспортное сообщение между ними начнет восстанавливаться, мы станем свидетелями и постепенного роста спроса на нефть. Если же ограничения в экономике не будут сняты, спрос на "черное золото" снова упадет. Во всех случаях мировая рыночная цена на нефть будет напрямую зависеть от того, насколько быстро будет снята социальная изоляция в ведущих странах мира".

Эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан:

"Цены на нефть растут и растут хорошими темпами. Впервые перевалили за 36 долларов. Фьючерсы марки Brent на июль продаются за 36-40. Это очень хорошо, учитывая показатели минувшей недели.

Нынешняя неделя открылась с позитивной информации о снижении добычи такими странами, как Саудовская Аравия, Россия, США. В нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом добыча была полностью приостановлена. Baker Hughes зафиксировала минимальное количество буровых в США, начиная аж с 40-го года. За неделю число буровых установок там сократилось на 35 единиц.

Эти данные рынок принял как позитив, и на этом фоне цены начали расти.

Накануне американское энергетическое ведомство раскрыло данные о запасах энергоресурсов в Штатах. Прогнозировалось, что снижение добычи составит 1 млн. 151 тыс. баррелей, реальное же снижение оказалось намного выше. Согласно отчету, объемы коммерческих запасов снизились на 4 млн. 980 тыс. баррелей.

Дальнейшая ситуация с нефтяными ценами зависит от экономической ситуации в еврозоне. Для того, чтобы в последующем цена нефти варьировалась в коридоре 35-40 долларов за баррель, нужно, чтобы участники рынка получили убедительную информацию о том, что объемы добычи действительно снижаются и что сокращается количество стран с карантином. Восстановление нормальной жизнедеятельности стран Европы приведет к росту потребления. Чем больше будет стран, выходящих из карантина, тем выше будет цена нефти. При обратной ситуации будет наблюдаться волатильность.

Но самое главное, как отметили и в руководстве ОПЕК, это то, что дно уже пройдено. Худшее позади. Худшим днем было 21 апреля, когда Brent продавалась за 15 долларов. А сегодня мы наблюдаем разницу более чем в 20 долларов. Сегодня уже со значительной долей уверенности можно говорить о том, что обратного процесса не будет. Для такого утверждения есть объективные причины - мир начинает выходить из пандемического стресса, запускаются экономики, элементарно, люди начинают больше двигаться, и все это требует энергии. Скоро откроется сообщение между странами, сократятся запасы энергоресурсов, скопившиеся за время пандемии.

Судя по фьючерсам, можно прогнозировать цену в 40 долларов на ноябрь-декабрь этого года. Но все зависит от ситуации, от восстановления рынка, и не исключено, что при благоприятном раскладе, уже к концу лета - началу осени цена поднимется до 40-45 долларов. В четвертом квартале можно будет если и не вернуться к показателям начала года, то повторить результаты 2016 года, когда цена нефти составляла 42 доллара".

Лейла Таривердиева