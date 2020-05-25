Бахруз Гулиев: Азербайджан уже превратился в центр новых технологий

Азербайджан уже превратился в центр новых технологий. В то же время в стране реализуются самые современные проекты, представленные ведущими компаниями мира.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный редактор газеты Səs, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя слова Президента Ильхама Алиева на видеоконференции, которая состоялась по инициативе компании Signify с участием ее генерального исполнительного директора Эрика Рондолата, генерального менеджера по СНГ Эрика Бенедетти и других представителей руководства Signify.

По его словам, сегодня наша страна сама представляет миру инновации, энергетические проекты, и в то же время ведущие компании, подобные Signify, предлагают Азербайджану свои самые современные возможности, не скрывая интереса к стране.

"Стоит лишь посмотреть сколько влиятельных иностранных компаний заявили о желании тесно сотрудничать с Азербайджаном в рамках только Давосского экономического форума. Сегодня они, мобилизовав свои технологические возможности в нашей стране, хотят положить начало своим первым достижениям здесь. Азербайджан обладает для этого всеми критериями и возможностями. Достаточно отметить в этом отношении план по организации в Баку впервые в мире самой современной системы освещения, что является частью этих реалий", - сказал Гулиев.

Он особо отметил высказывание главы государства о том, что применение системы электронного сельского хозяйства помогает стране в повышении эффективности важной сферы жизни и экономики, и молодежь проявляет заинтересованность к этому направлению: "Около 50 процентов населения страны проживает в сельской местности. Если учесть, что сегодня в мире рост сельскохозяйственного сектора опережает рост в других отраслях экономики, то можно с уверенностью сказать, что совместные проекты с ведущими компаниями мира за короткий срок дадут плодотворные результаты. Президент Азербайджана заявил о готовности страны к внедрению новых технологий и инноваций и подчеркнул, что для этого имеется значительный человеческий капитал. И, конечно, эта реальность имеет важное значение для дальнейшего улучшения благосостояния азербайджанского народа", - сказал Гулиев.