https://news.day.az/economy/1240454.html Нефть вновь подорожала
Нефть вновь подорожала
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость августовского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 1,17% и составила $38,77 за баррель.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, стоимость 1 барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в июле повысилась на 1,02% и составила $35,80.
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