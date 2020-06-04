Вугар Байрамов рассказал о влиянии пандемии на авторынок Азербайджана

Одной из областей, на которые пандемия коронавируса в Азербайджане оказала негативное влияние, является автомобильный рынок.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

По его словам, с учетом того, что, в частности, в развивающихся странах, в том числе и в Азербайджане, импортом автомобилей занято большее число частных предпринимателей, снижение импорта в результате закрытия границ в период пандемии было ожидаемым.

"Ввиду того, что границы были закрыты, возможности частных предпринимателей в связи с импортом были ограничены. Если учесть, что предприниматели чаще всего импортировали автомобили из стран Европы, которые также закрыли границы, в таких условиях стало невозможным продолжать деятельность. Однако, ожидается, что после открытия границ мы будем наблюдать на автомобильном рынке определенную активность", - сказал Байрамов.

Он также подчеркнул, что в этом секторе нет серьезных изменений в ценах.

"Несмотря на то, что и спрос, и объем импорта автомобилей в страну снизился, серьезных изменений в ценах нет. Поскольку снижение спроса компенсируется снижением предложения. В частности, в период пандемии снизилось количество предпринимателей, инвестирующих в эти направления средства в крупных размерах. Это в свою очередь один из факторов, влияющих на снижение спроса на авторынке", - сказал он.

Депутат выразил уверенность в том, что после пандемии ситуация на рынке стабилизируется.