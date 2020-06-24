Азербайджан увеличил добычу газа на 14%

В январе-мае этого года в Азербайджане было добыто 16,4 млрд кубометров газа, что на 13,6% или 2 млрд кубометров газа больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

Как сообщили АПА в Министерстве энергетики, добыча газа составила 5,4 млрд кубометров с нефтегазового месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", 8 млрд кубометров - с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", передает Day.Az.

За отчетный период добыча газа по SOCAR составила 3 млрд кубометров.