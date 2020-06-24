Число получателей адресной социальной помощи превысило 84 тыс.

Расширяется сфера охвата программы адресной государственной социальной помощи, выплачиваемой малообеспеченным семьям в рамках мер по государственной поддержке.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, только в июне число получателей этой помощи возросло более чем на 1000 семей и достигло 84 100 (более 350 тыс. человек). Среднемесячная сумма помощи, выплачиваемая каждой семье, превышает 225 манатов.

В соответствии с новым решением, в период специального карантинного режима продлен срок выплаты малообеспеченным семьям адресной государственной социальной помощи, срок назначения которой истек.