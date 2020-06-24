https://news.day.az/economy/1247488.html Число получателей адресной социальной помощи превысило 84 тыс.
Число получателей адресной социальной помощи превысило 84 тыс.
Расширяется сфера охвата программы адресной государственной социальной помощи, выплачиваемой малообеспеченным семьям в рамках мер по государственной поддержке.
Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, только в июне число получателей этой помощи возросло более чем на 1000 семей и достигло 84 100 (более 350 тыс. человек). Среднемесячная сумма помощи, выплачиваемая каждой семье, превышает 225 манатов.
В соответствии с новым решением, в период специального карантинного режима продлен срок выплаты малообеспеченным семьям адресной государственной социальной помощи, срок назначения которой истек.
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