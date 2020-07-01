https://news.day.az/economy/1249392.html На авиарейс Стамбул-Баку-Стамбул появятся дополнительные билеты
На авиарейс Стамбул-Баку-Стамбул появятся дополнительные билеты
Turkish Airlines заменила самолет, который должен был 3 июля осуществить рейс Стамбул-Баку-Стамбул, на более крупный.
Как сообщили Day.Az в авиакомпании, в связи с этим на продажу поступят дополнительные билеты.
"Самолет, предусмотренный для выполнения рейса TK4932/4933 в пятницу, 3 июля, был заменен на более крупный. Дополнительные билеты за короткое время поступят на продажу на сайте www.turkishairlines.com", - говорится в сообщении авиакомпании.
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