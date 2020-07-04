10 000 турагентов в Азербайджане ждут окончания карантина

Интервью Day.Az с председателем Совета правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) Руфатом Гаджиевым.

Мы, работники туристической сферы, всегда ощущали и высоко ценили внимание и заботу к этой сфере со стороны Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, а также Государственного агентства по туризму. Мы и сегодня, в эти сложные дни, ощущаем эту заботу и выражаем особую благодарность.

На днях состоялась онлайн-встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили. В своем выступлении глава государства сказал о том, что государство будет поддерживать туризм вплоть до его восстановления, отметив, что в период пандемии большая часть зарплат сотрудников туристического сектора была выплачена государством, и поручил правительству заняться этим вопросом повторно. Конечно же, это стало для нас хорошей новостью, так как в данный момент очень важно сохранить отрасль, не растерять кадровый потенциал и функционирующий персонал.

Сегодня мы тесно сотрудничаем с Государственным агентством по туризму, регулярно информируем их о проблемах турфирм и делимся предложениями по их разрешению. Думаю, вместе мы преодолеем эти сложности.

Зураб Пололикашвили, в свою очередь, проинформировал о подготовке правил и рекомендаций, в том числе для применения и в нашей стране, выразив надежду на скорейшее восстановление туризма. Надеемся, что скоро откроются границы, и мы снова сможем осуществлять свою деятельность. От имени всех людей, занятых в сфере туризма, еще раз хочу выразить благодарность руководству страны.

Доля туризма в ВВП упала с 2,6% до 1,7%. В прошлом году туристы потратили в Азербайджане 4,3 млрд. манатов, и если воспринять этот доход в качестве экспорта, то можем назвать туризм второй по доходности сферой экономики после нефтяного сектора, в чем неоспорима роль туристических компаний. По нашим данным, сегодня в Азербайджане функционирует более 4000 турфирм, в отрасли занято более десяти тысяч человек.

В связи с пандемией, с марта этого года туристические компании приостановили свою деятельность, что поставило их в затруднительное финансовое положение.

Следует отметить тот факт, что авиатранспорт, являясь одним их основных источников доходов большинства турфирм, стал неотъемлемой частью туризма. 29 июня по инициативе АТАА состоялась онлайн-встреча с руководством ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), в которой также участвовали главы ведущих туристических компаний. На обсуждение были вынесены вопросы, связанные с текущим критическим положением турфирм, с ущербом, нанесенным широким распространением вируса COVİD-19, а также другие проблемы туризма.

Порой в СМИ появляется информация о продаже билетов на рейс Баку-Стамбул-Баку какими-то лицами и компаниями. Хочу сказать, что на данный момент в Азербайджане функционирует более 4000 турфирм. К сожалению, некоторые турфирмы неправильно организовывали свою деятельность, не исполняя обязательства по предоставленным услугам. Мы неоднократно наблюдали подобные случаи. Но спешу повторить, что сейчас билеты продаются исключительно через интернет-страницу AZAL, и концерн не признает операции, проведенные другими сторонами. А турфирмам рекомендуется набраться терпения. Было бы неверно формировать обобщенное мнение обо всех туристических компаниях из-за нескольких фирм, продающих билеты на стороне, обманув тем самым своих же клиентов. Следует подчеркнуть, что АТАА усилит меры по пресечению подобных случаев в рамках расширения сотрудничества с AZAL и другими авиакомпаниями.-

На мой взгляд, турфирмы смогут поэтапно восстановить свою деятельность после отмены режима строгого карантина. В первую очередь, откроется внутренний туризм, далее - въездной и выездной. В ближайшие дни Ассоциация подготовит и представит в Оперативный штаб при Кабинете министров и Государственное агентство по туризму свои предложения по минимизации рисков распространения вируса COVİD-19 в процессе деятельности туристических агентств. На сегодняшний день большинство операций проходит, как и до пандемии, посредством интернета, включая банковские услуги и карточные платежи. Надеюсь, туристические компании тоже воспользуются этими каналами для минимизации непосредственного контакта с клиентами. Наряду с этим, в наши правила войдут соблюдение социальной дистанции, использование персоналом медицинских и пластических масок, а также перчаток, проведение регулярных дезинфекций, установка дезинфекторов в офисах. Для контроля над соблюдением этих правил будет создана специальная мониторинговая группа из представителей нескольких государственных учреждений. В ближайшее время будет подготовлен видеоролик с инструкциями для туристических компаний и представлен общественности и турфирмам.

Сфера туризма претерпела трудности и убытки, туристические компании столкнулись с большим финансовым ущербом. Но, несмотря на это, я верю, что в тесном сотрудничестве с государством мы сможем преодолеть этот кризис. Надеемся, что авиаперевозчики также учтут убытки турфирм и создадут условия для восстановления продажи авиабилетов агентствами. Подобный шаг станет ощутимой поддержкой для стабильности, частичного восстановления деятельности туристических компаний, а также позволит избежать сокращения тысяч сотрудников этой сферы в период пандемии.

Лейла Таривердиева