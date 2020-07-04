Парвиз Шахбазов провел переговоры с генсеком Международной энергетической хартии

Министр энергетики Азербайджана и генеральный секретарь Международной энергетической хартии Урбан Руснак обсудили вопросы, связанные с модернизацией договора Энергетической хартии, сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

По данным министерства, состоялась видеоконференция с участием министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и генерального секретаря Международной энергетической хартии Урбана Руснака. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с мероприятиями, которые будут реализованы в рамках председательства Азербайджана на Конференции энергетической хартии в текущем году.

"В процессе модернизации договора энергетической хартии состоялся обмен мнениями о позициях стран-членов, организации деятельности рабочей группы по модернизации. Генеральный секретарь Урбан Руснак отметил важность приведения договора энергетической хартии в соответствие с современными требованиями глобального энергетического сектора и отметил, что первый этап переговоров по модернизации начнется на следующей неделе. Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что предложения по модернизации договора энергетической хартии Азербайджана были представлены в 2019 году и в настоящее время продолжаются консультации с государственными структурами. Учитывая, что решения для Международной энергетической хартии принимаются на основе консенсуса, активное участие сторон в переговорном процессе также важно для достижения общего согласия в связи с модернизацией договора", - говорится в сообщении министерства.

Согласно сообщению, на видеоконференции также были рассмотрены технико-организационные вопросы, связанные с подготовкой к проведению в Баку форума энергетической хартии, 31-й Международной Конференции энергетической хартии и встречи министров.

Напомним, что решение о председательстве Азербайджана на Конференции энергетической хартии в 2020 году было принято в 2018 году.