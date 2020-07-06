Вкладчикам 4-х закрывшихся банков Азербайджана выплачены миллионные компенсации

Азербайджанский фонд страхования вкладов 6 июня 2020 года выплатил 11,3 тысячи вкладчиков банков ОАО "Atabank", ОАО "Amrahbank" ,ОАО "AG Bank" и ОАО "NBC Bank", находящихся в процессе ликвидации, 181,4 миллиона манатов компенсации посредством ОАО "Kapital Bank" и ОАО "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Фонд.

Выплата компенсаций вкладчикам ликвидируемых ОАО "Atabank" и ОАО "Amrahbank" началась 1 июня 2020 года. Компенсации в безналичном порядке выплачиваются в 35 филиалах по дебетовым карточкам ОАО "Kapital Bank" и посредством системы денежных переводов Xəzri.

Выплата компенсаций вкладчикам находящихся в процессе ликвидации банков ОАО "AG Bank" и ОАО "NBC началась 16 июня 2020 года, которые в безналичном порядке можно получить в 20 филиалах посредство дебетовых карточек ОАО "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı".