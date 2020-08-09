Учреждение Азербайджанского инвестиционного холдинга улучшит деятельность госпредприятий, повысит их прозрачность

7 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об учреждении Азербайджанского инвестиционного холдинга. Роль государственных предприятий Азербайджана достаточно велика. Так, 25 процентов занятости приходится на госпредприятия.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов.

По его словам, госпредприятия играют особую роль в формировании налоговых поступлений в бюджет Азербайджана.

"Учреждение Азербайджанского инвестиционного холдинга очень важно с точки зрения улучшения деятельности госпредприятий и в то же время повышения прозрачности. Данный шаг позволит применять методы корпоративного управления на госпредприятиях. Это также повысит подотчетность и расширит общественный контроль", - полагагает экономист.

При этом, продолжил парламентарий, холдинг будет использовать показатели и критерии, измеряющие эффективность и прозрачность.

"На основе этих критериев и показателей станет возможно определить, насколько эффективно и прозрачно функционирует каждое госпредприятие. Это позволит расширить экспортные возможности госпредприятий, что очень важно с точки зрения поиска экспортных рынков, расширения производства и экспорта конкурентоспособной продукции", - отметил парламентарий.

Депутат также подчеркнул, что в конечном итоге создание холдинга приведет к увеличению инвестиций госпредприятий за счет расширения их деятельности.

"В этой связи холдинг позволит сформировать эффективное и прозрачное управление в сфере госпредприятий. В то же время это приведет к более эффективному использованию бюджетных средств, экономии средств, повышению прозрачности и, в то же время, усилению конкуренции в экономике за счет вовлечения частного сектора", - заключил Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева