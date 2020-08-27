Для Китая Азербайджан - ключевой игрок проекта "Один пояс, один путь"

Англоязычная газета Гонконга South China Morning Post опубликовала статью, где подчеркивается интерес Китая к Азербайджану, в частности, в сфере инвестиций.

Издание отмечает, что Китай активно привлекает инвестиции в Азербайджан в рамках инициативы "Один пояс, один путь", чтобы воспользоваться его выгодным стратегическим расположением в регионе.

Автор статьи также подчеркивает, что Пекин использовал продолжающиеся двусторонние переговоры о продлении процесса членства Азербайджана во Всемирной торговой организации (ВТО), чтобы открыть доступ для проектов в рамках инициативы по развитию мировой торговли.

Главный проект инициативы с участием Азербайджана - это Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), сеть наземного транспорта, простирающаяся через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

По словам преподавателя Азербайджанского государственного экономического университета Бахруза Бабаева, Азербайджан, расположенный на перекрестке Востока и Запада, предлагает Китаю "выгодное расположение и логистические возможности для размещения китайского экспорта, идущего через Среднюю Азию и Каспийское море".

"И (инициатива "Один пояс, один путь) пересекается со стратегическими интересами Азербайджана, поэтому она воспринимается как долгожданная инициатива", - заявил он.

В целом, добавил Бабаев, это рассматривается как взаимная победа для обеих стран, поскольку инициатива позволяет Азербайджану развивать свой внутренний рынок, особенно в качестве "транзитного узла".

Помимо экспорта нефти и газа, Азербайджан хочет предложить транспортные услуги, такие как портовые и железнодорожные объекты, для перевозки грузов между западным Китаем и Европой по ТМТМ.

Время транспортировки из Китая в Европу по ТМТМ, являющимся одним из шести официальных маршрутов Нового шелкового пути, значительно быстрее, чем морские перевозки.

С другой стороны, продолжил Бабаев, начав процесс вступления в ВТО в 1997 году, Азербайджан не торопится вступать туда, предпочитая сосредотачиваться на развитии собственной экономики.

"Вместо этого (вступление в ВТО - ред.) наша основная задача - развивать ненефтяной сектор, увеличивать местное производство и защищать внутренний рынок. Если Азербайджан станет членом ВТО, наши производители могут столкнуться с серьезными проблемами. Не исключено, что в Азербайджан поступит большое количество импортной продукции низкого качества, и, заняв существенную долю рынка, нанесет ущерб местным производителям", - заявил он.

В свою очередь, специалист по информационной аналитике и связям с общественностью Анар Валиев сказал, что внимание Китая к Азербайджану было приковано еще до запуска инициативы "Один пояс, один путь", хотя именно этот проект в большей степени пробудил интерес Китая порядка пяти лет назад. По его словам, деловые круги Азербайджана приветствуют китайские инвестиции.

В настоящее время в Азербайджане насчитывается около 119 компаний, полагающихся на китайский капитал. Одной из них является Китайская национальная электротехническая компания (CNEEC), которая инвестирует $300 млн в шинный завод в рамках соглашений между Баку и Пекином.

"Поскольку у Китая нет политической повестки дня в регионе из-за его географической удаленности, китайские проекты рассматриваются с чисто экономической точки зрения", - резюмировал специалист.

Кирилл Малиновский