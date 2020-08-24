Азербайджан превратился в главного поставщика газа в Турцию

Немецкое аналитическое издание Caucasus Watch опубликовало статью, в которой рассказывается о том, как Азербайджан смог превратиться в главного поставщика природного газа в Турцию. Это, в свою очередь, пишет издание, может привести к геополитическим изменениям во всем регионе.

В период январь-май этого года Турция импортировала 4 527,39 кубометра азербайджанского газа с месторождения Шахдениз, что на 20,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года. С мая 2020 года Азербайджан официально стал основным поставщиком газа в Турцию.

В статье отмечается, что это стало возможным после запуска Трансанатолийского газопровода (TANAP) в конце 2019 года. Мощность TANAP составляет 16 млрд кубометров газа, из которых 6 млрд куб. м/г предназначены для Турции и 10 млрд куб. м/г для ряда европейских стран. В то время как потенциальная мощность TANAP составляет до 31 млрд куб.

По предыдущим оценкам, к концу июня мощность TANAP должна была вырасти до 6 млрд кубометров газа. Чтобы достичь эту планку, объем увеличивался и достиг 11,3 млн кубометров в июле прошлого года. В июле 2020 года был зафиксирован самый высокий объем - 17 млн кубометров газа.

На этом фоне, пишет издание, заметно резкое снижение поставок российского газа в Турцию. Если в общем объеме импорта газа Турцией доля российского газа в 2017 году составляла 52%, то в следующем году этот показатель снизился до 47%, а в прошлом году и вовсе упал до 33% (15,9 млрд кубометров).

В статье подчеркивается, что на фоне политических разногласий между ведущими региональными державами перед Азербайджаном возникает прекрасная возможность укрепить свои позиции в качестве основного поставщика газа в регионе и, таким образом, еще больше укрепить свои отношения с Турцией. В свою очередь, Турция заинтересована в беспрепятственном потоке азербайджанского газа и, как и другие игроки, готова отстаивать безопасность поставок газа любыми методами.

Возможно, этим можно объяснить жесткие заявления Турции о недавнем всплеске боевых действий между Арменией и Азербайджаном в Товузском районе. Издание подчеркивает, что эскалация конфликта за пределами Нагорного Карабаха произошла не случайно и главной причиной является то, что эта территория является жизненно важным наземным коридором для региональных проектов и транспортных маршрутов. Сюда входят трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД), Южнокавказский газопровод (SCP) и железная дорога Баку - Тбилиси - Карс (БТК). Это инфраструктура, которая соединяет Азербайджан со странами Запада через Турцию. Следовательно, любые военные действия вблизи этих стратегических маршрутов могут повлечь за собой адекватные действия Турции.

После окончания боевых действий Турция и Азербайджан провели совместные военные учения, в которых участвовали сухопутные и военно-воздушные силы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе. Сигнал был ясен: усиление военного сотрудничества Турции с Азербайджаном будет нарастать, если угроза инфраструктуре региона не будет устранена.

В публикации делается следующий вывод: поскольку Турция стремится превратиться в центр энергетической и газовой торговли, а не находиться только в качестве страны-транзитера, ее отношения с Азербайджаном будут еще больше укрепляться. Азербайджанский газ будет и дальше играть жизненно важную роль для Турции. Более того, обе страны будут стремиться к более глубокому военному сотрудничеству для защиты критически важной инфраструктуры. Возможно, это могло бы послужить необходимым импульсом для расширения сотрудничества в трехстороннем формате Турция-Грузия-Азербайджан, заключает издание.

Кирилл Малиновский