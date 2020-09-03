На здравоохранение в Азербайджане будет выделено более 2 млрд манатов

Обнародован удельный вес средств, которые будут выделены на здравоохранение в государственном бюджете Азербайджана на следующий год.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в информации Министерства финансов Азербайджанской Республики о предварительных показателях государственного и сводного бюджетов на 2021 год.

В следующем году на здравоохранение будет выделено 7,9% расходов бюджета.

Отметим, в 2021 году доходы госбюджета Азербайджана прогнозируются в размере 24 327,0 млн манатов, расходы - в размере 25 847,5 млн манатов. Таким образом, в следующем году на здравоохранение будет выделено более 2 млрд манатов.