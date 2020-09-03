https://news.day.az/economy/1267663.html На здравоохранение в Азербайджане будет выделено более 2 млрд манатов
На здравоохранение в Азербайджане будет выделено более 2 млрд манатов
Обнародован удельный вес средств, которые будут выделены на здравоохранение в государственном бюджете Азербайджана на следующий год.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в информации Министерства финансов Азербайджанской Республики о предварительных показателях государственного и сводного бюджетов на 2021 год.
В следующем году на здравоохранение будет выделено 7,9% расходов бюджета.
Отметим, в 2021 году доходы госбюджета Азербайджана прогнозируются в размере 24 327,0 млн манатов, расходы - в размере 25 847,5 млн манатов. Таким образом, в следующем году на здравоохранение будет выделено более 2 млрд манатов.
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