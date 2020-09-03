Обнародован объем средств, которые будут выделены судебным и правоохранительным органам

Объявлен удельный вес средств в госбюджете Азербайджана на следующий год, которые будут выделены для судебной власти, правоохранительных органов и органов прокуратуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в заявлении Министерства финансов Азербайджанской Республики о предварительных показателях государственного и сводного бюджетов на 2021 год.

В следующем году объем средств, выделяемых судебным органам, правоохранительным органам и органам прокуратуры, составит 8% расходов бюджета.

Отметим, доходы госбюджета на следующий год прогнозируются на сумму 24 327,0 млн манатов, расходы - 25 847,5 млн манатов. Таким образом, в следующем году объем средств, которые будут выделены судебным органам, правоохранительным органам и органам прокуратуры, составит более 2 млрд манатов.