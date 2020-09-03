Греция увеличила импорт азербайджанской продукции

В январе-июле 2020 года внешнеторговые операции между Азербайджаном и Грецией составили 323,5 миллиона долларов США, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ведомства, экспорт азербайджанской продукции в Грецию за первые семь месяцев этого года составил 314,8 миллиона долларов США, в то время как годом ранее этот показатель составлял 143,1 миллиона долларов. Таким образом, в годовом исчислении Греция в 2,1 раза увеличила импорт продукции из Азербайджана, а долевое участие Греции в общем экспорте Азербайджана увеличилось с 1,17 до 3,45 процента.

При этом импорт греческой продукции в Азербайджан в годовом исчислении вырос с 7,5 до 8,7 миллиона долларов США. Долевое участие Греции в общем импорте Азербайджана увеличилось с 0,09 до 0,15 процента от совокупного объема.

Соотношение экспорта-импорта во внешнеторговых отношениях двух стран за январь-июль характеризуется дальнейшим смещением в сторону экспорта продукции из Греции. Так, если за аналогичный период 2019 года соотношение экспорта и импорта составляло 95 и 5 процента соответственно, то за январь-июль 2020 года - 97,3 и 2,7 процента соответственно. Доля экспорта азербайджанской продукции в Грецию в общем товарообороте двух стран увеличилась на 2,3 процентных пункта. Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Грецией за отчетный период осталось положительным и составило 306,1 миллиона долларов.

В целом в январе-июле 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 2,3 миллиарда долларов США, что в 1,4 раза меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении снизилось в 1,1 раза и осталось положительным, составив 3,2 миллиарда долларов США.