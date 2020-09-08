В Азербайджане наблюдается рост производства ненефтяной промышленности

В январе-июле 2020 года наблюдался рост производства ненефтяной промышленности Азербайджана на 13 процентов по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении министерства финансов о предварительных показателях государственного и сводного бюджетов на 2021 год.

Согласно данным, общий объем произведенной промышленной продукции за отчетный период снизился на 2,7 процента и составил 21,6 миллиарда манатов.

Снижение общего объема промышленной продукции произошло за счет снижения производства продукции на 4,3 процента в нефтегазовом секторе страны.

"За семь месяцев 2020 года ВВП страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 2,8 процента и составил 40 миллиардов манатов. В ненефтяном секторе ВВП сократился на 1,6 процента, в нефтяном - на 4,5 процента", - говорится в отчете.

Напомним, что расходы госбюджета на 2021 год были определены в размере 25,847 миллиарда манатов, а цена одного барреля нефти была заложена в размере 35 долларов США.