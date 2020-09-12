Кабмин Азербайджана внес ясность в постановление об использовании средств, перечисленных на счет Гостаможни

Кабмин Азербайджана прокомментировал изменение в постановление № 334, связанное с Государственным таможенным комитетом (ГТК), сообщает Day.Az со ссылкой на Кабмин.

Как говорится в сообщении, изменение, внесенное в Постановление "Об утверждении порядка использования средств, перечисленных на счет Государственного таможенного комитета Азербайджана", связано с новым механизмом, разработанным в связи с социальной защитой сотрудников Администрации Президента Азербайджана, Управления делами Президента Азербайджана, Особой медицинской службы Азербайджана, Кабинета министров Азербайджана и службы секретаря Совета безопасности Азербайджана.

До настоящего времени определенный процент средств, перечисленных на счет ГТК от штрафов, таможенных выплат и средств, полученных от продажи товаров и транспортных средств, перешедших в собственность государства на основании решений судов по преступлениям, выявленным в таможенной сфере, и по административным правонарушениям таможенных правил, для социальной защиты сотрудников вышеперечисленных структур, перечислялся на счета этих структур.

После соответствующего указа Президента Азербайджана действие этого механизма приостановлено.