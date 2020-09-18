Важная новость для пенсионеров

В Азербайджане снимаются ограничения в связи с переходом лиц, получающих пенсию по возрасту, на пенсию по инвалидности.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала заведующий отделом министерства труда и социальной защиты населения Эльнур Аббасов.

По его словам, данный вопрос отражен в подготовленном министерством законопроекте о внесении изменений в закон Азербайджана о "Трудовых пенсиях". В проекте, который в скором времени планируется представить Кабинету министров, предусматривается снятие ограничения в связи со сменой вида пенсии.

"Согласно действующему законодательству, в переходе лиц, получающих пенсию за возраст, на пенсию за инвалидность, есть ограничения. В новом проекте эти ограничения снимаются. Помимо этого, если получающий пособие за потерю главы семьи получает право на другой вид пенсии или пособия, то он сможет использовать это право", - сказал Аббасов.

Он отметил, что если получатель пособия за потерю главы семьи откажется от этих средств и выберет другой вид пенсии или социального пособия, то приходящиеся на его долю средства будут распределены между другими членами семьи.

"К примеру, на семью полагается пособие в размере 300 манатов. В семье три человека, и на каждого приходится 100 манатов. У одного из членов семьи появляется право на другой вид пенсии или пособия. В таком случае отведенные ему 100 манатов распределяются между двумя другими членами семьи, и каждый из них получает 150 манатов. Согласно действующему законодательству эти средства не выплачиваются другим семьям", - сказал Эльнур Аббасов.

Он отметил, что согласно новому проекту, пересчет трудовых пенсий работающих пенсионеров автоматизируется.

По словам завотделом, если проект будет принят, то когда работающие пенсионеры уйдут с работы, их пенсии будут автоматически пересчитаны министерством. В процессе пересчета также будет учтен пенсионный капитал, накопленный в период работы пенсионера, и эта сумма автоматически будет включена в размер новой пенсии.

"Для этого не будет надобности в представлении лицом каких-либо документов. Пересчет будет осуществляться в проактивной форме. Информация о том, насколько увеличилась пенсия и с какой даты будет выплачиваться, будет направлена на мобильный телефон или адрес гражданина", - добавил Эльнур Аббасов.