ABB вновь поддерживает конкурс «EY Предприниматель года™» (R)

EY, одна из крупнейших аудиторских и консалтинговых компаний в мире, в очередной раз объявила о проведении конкурса "EY Предприниматель года™". Международный Банк Азербайджана, реализующий проекты по развитию малого и среднего бизнеса в нашей стране, оказывает поддержку этому конкурсу. Еще одним спонсором конкурса является компания BP.

"EY Предприниматель года™" - глобальная программа, направленная на признание предпринимательских достижений отдельных лиц и компаний, всегда готовых демонстрировать лидерство, успех и стремление в улучшении качества жизни своего сообщества, страны и всего мира. Программа существует более 30 лет. Она ежегодно проводится в более чем 145 городах и 60 стран мира. В Азербайджане конкурс "EY Предприниматель года™" впервые состоялся в прошлом году.

Участие в конкурсе открывает предпринимателям новые возможности для общения со своими коллегами, развития своего бизнеса и расширения возможностей своей компании. Предприниматели, бизнесмены, руководители предприятий, желающие принять участие в программе, могут подать свои заявки в оргкомитет до 21 ноября 2020 года.

Программа открыта для азербайджанских предпринимателей, работающих в любой сфере. Для участия в конкурсе компания должна иметь оборот от 300 000 до 30 миллионов манатов за последние два года. Подробную информацию о программе и критериях отбора можно найти здесь.

Финалистов и победителей конкурса выберет независимое жюри. В составе жюри будут известные предприниматели, топ-менеджеры госкомпаний и менеджеры международных финансовых организаций.

Победитель национального этапа конкурса получит возможность представить Азербайджан в международном финале конкурса "EY Предприниматель года™" и посоревноваться с финалистами из других стран.

Председатель Правления Международного Банка Азербайджана Аббас Ибрагимов отметил: "Конкурс "EY Предприниматель года™" впервые состоялся в нашей стране в 2019 году и прошел с успехом. Несмотря на ограничения в связи с пандемией, с помощью онлайн-решений был выбран победитель. Международный Банк Азербайджана рад поддержать конкурс и в этом году. Наша цель - создать для предпринимателей новые возможности для расширения деловых контактов, развития бизнеса, повышения профиля компании и команды".

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.