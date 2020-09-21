Nar наградил абитуриентов, набравших наивысшие результаты на вступительных экзаменах

Как и каждый год и в этом году, Nar наградил абитуриентов, набравших наивысший результат - 700 баллов на вступительных экзаменах в вузы. Мобильный оператор предоставил Азизу Керимли и Гусейну Абдуллаеву, набравшим 700 баллов на вступительном экзамене этого года, современные смартфоны, номер Nar и бесплатный баланс для звонков.

Подарки самым успешным и умным абитуриентам года вручил главный исполнительный директор Azerfon Гуннар Панке. Панке поздравил обоих молодых людей и пожелал им успехов в дальнейшей карьере: "Для Nar стало традицией награждать абитуриентов, набравших 700 баллов на вступительных экзаменах. Успех, которого только вы вдвоем достигли среди тысячи молодых людей, сдавших вступительные экзамены в этом году, станет для вас стимулом. Думаю, что такие ценные, образованные и трудолюбивые молодые люди, как вы, в будущем станут хорошими специалистами. Я верю, что вы добьетесь больших успехов в будущем, а также принесете большую пользу обществу, развивая свое мировоззрение и навыки.

Отметим, что и в этом году информационную поддержку мероприятию по награждению абитуриентов показавших наивысший результат, оказало агентство Modern.az. Отметим, что в 2017 году Nar наградил 15 абитуриентов, показавших наивысший результат на вступительных экзаменах, набрав 700 баллов, а в 2018 году - 29 абитуриентов.

Образование, развитие просвещения, пробуждение желания молодежи читать - одно из важнейших направлений стратегии Nar в области корпоративной социальной ответственности. Подробную информацию о проектах, реализованных оператором мобильной связи, можно найти на сайте nar.az.