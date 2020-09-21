Nar наградил абитуриентов, набравших наивысшие результаты на вступительных экзаменах - ФОТО (R)
Как и каждый год и в этом году, Nar наградил абитуриентов, набравших наивысший результат - 700 баллов на вступительных экзаменах в вузы. Мобильный оператор предоставил Азизу Керимли и Гусейну Абдуллаеву, набравшим 700 баллов на вступительном экзамене этого года, современные смартфоны, номер Nar и бесплатный баланс для звонков.
Подарки самым успешным и умным абитуриентам года вручил главный исполнительный директор Azerfon Гуннар Панке. Панке поздравил обоих молодых людей и пожелал им успехов в дальнейшей карьере: "Для Nar стало традицией награждать абитуриентов, набравших 700 баллов на вступительных экзаменах. Успех, которого только вы вдвоем достигли среди тысячи молодых людей, сдавших вступительные экзамены в этом году, станет для вас стимулом. Думаю, что такие ценные, образованные и трудолюбивые молодые люди, как вы, в будущем станут хорошими специалистами. Я верю, что вы добьетесь больших успехов в будущем, а также принесете большую пользу обществу, развивая свое мировоззрение и навыки.
Отметим, что и в этом году информационную поддержку мероприятию по награждению абитуриентов показавших наивысший результат, оказало агентство Modern.az. Отметим, что в 2017 году Nar наградил 15 абитуриентов, показавших наивысший результат на вступительных экзаменах, набрав 700 баллов, а в 2018 году - 29 абитуриентов.
Образование, развитие просвещения, пробуждение желания молодежи читать - одно из важнейших направлений стратегии Nar в области корпоративной социальной ответственности. Подробную информацию о проектах, реализованных оператором мобильной связи, можно найти на сайте nar.az.
Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций и охватывающей 93 % территории страны (за исключением оккупированных территорий). В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.
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