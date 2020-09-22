В Астаре открылся туристический комплекс

В Астаре открылся новый туристический комплекс. Ввод в эксплуатацию туристического комплекса будет иметь важное значение для развития в стране туризма, в частности внутреннего и трансграничного, в постпандемический период. Комплекс также внесет значимый вклад в развитие Лянкяранского экономического района, создание новых рабочих мест и обеспечению занятости в регионе, а также развитие предпринимательства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев и глава ИВ Астаринского района Газанфар Агаев ознакомились с деятельностью туристического комплекса и другими проектами, которые будут здесь реализованы. Были проведены обсуждения касательно возможностей расширения деятельности комплекса, развития в регионе микро, малого и среднего бизнеса в индустрии туризма.

Государственная поддержка в создании комплекса обеспечена посредством Агентства по развитию МСБ. Таким образом оказаны поддержка и услуги в направлении координации с государственными и частными структурами, формирования потенциала профессиональных кадров, маркетинга, использования механизмов государственной поддержки предпринимательству.

Туристический комплекс, созданный молодым предпринимателем, состоит из четырехэтажной гостиницы, фитнес-зала, комплекса для занятия конным спортом, картинга, ресторана, детского развлекательного центра и пляжей. Здесь создано свыше 60 новых рабочих мест. Предприниматель в данном направлении инвестировал свыше четырех миллионов манатов.

В настоящее время Агентство оказывает поддержку туристическому комплексу в рамках процесса получения документа о поощрении инвестиций. В целях расширения деятельности туристического комплекса, создания новых рабочих мест, обеспечения занятости местных жителей, а также для обеспечения того, чтобы комплекс пользовался услугами других соответствующих субъектов МСБ в регионе, Агентство продолжит оказывать предприятию государственную поддержку.