Азербайджан в ноябре увеличил экспорт помидоров в 3 раза

В январе-ноябре этого года Азербайджан экспортировал 175 978,04 тонн томатов на 190,39 млн. долларов США.

По передает Day.Az со ссылкой на АПА, основанным на опубликованных Государственным таможенным комитетом показателях, в годовом сравнении экспорт томатов увеличился на 14,2% в стоимостном выражении, на 13,3% - в объемном.

Только в ноябре на внешние рынки из страны было отправлено 15 708,83 тонн томатов на сумму 17,371 доллара, что соответственно в 3,3 раза и в 3 раза больше, чем в октябре.