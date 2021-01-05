Кабмин изменил перечень товаров, цены на которые регулируются государством

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством", утвержденный постановлением №178 от 28 сентября 2005 года.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Решение было принято с целью удовлетворения растущего спроса на автомобильный бензин в стране и обеспечения внутреннего рынка топливными продуктами, соответствующими высоким экологическим стандартам.

Согласно нему, изменена часть 2 перечня товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством. Так, до настоящего времени к товарам (работам, услугам) в этой части относились продукты переработки из сырой нефти и нефти (за исключением бензина с октановым числом 95 и выше, в соответствии с требованиями экологических норм Евро-5). Согласно изменению, в эту часть добавлены сырая нефть, бензин АИ-92, дизельное топливо и битум.

Это решение вступает в силу с 5 января 2021 года.