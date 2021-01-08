https://news.day.az/economy/1305269.html TAP обеспечил поставку азербайджанского газа в Италию
TAP обеспечил поставку азербайджанского газа в Италию
Благодаря запуску Транс-Адриатического трубопровода (TAP) азербайджанский газ поставляется в Италию.
Об этом говорится в публикации МИД Турции, размещенной в "Twitter", сообщает Day.Az.
"Запущен Южный газовый коридор. Открыта новая страница вклада, который наша страна вносит в обеспечение энергетической безопасности части Европы", - говорится в публикации МИД Турции.
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