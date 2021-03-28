Через Азербайджан пройдет ряд грузов в Турцию и Европу

Увеличились контейнерные грузоперевозки из Центральной Азии в Турцию по железной дороге Баку - Тбилиси - Карс, сказали Day.Az в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Container.

Согласно данным, ADY Container продолжает привлекать грузы из Центральной Азии и осуществлять их транспортировку по БТК в Турцию и Европу транзитом через Азербайджан.

"В настоящее время из Ташкента (Узбекистан) в турецкий город Искандер следует поезд с 10 контейнерами, и поезд с 30 контейнерами из города Бухара (Узбекистан) - в турецкий Мерсин. Эти 40 и 45-футовые контейнеры в порту Туркменбаши (Туркменистан) будут загружены на фидерное судно и доставлены в порт Баку, после чего по БТК будут доставлены в Турцию", - сказали в ООО.

Было отмечено, что еще 15 контейнеров, отправленных из Бухары, были направлены в Болгарию: "Эти контейнеры после доставки из Туркменистана в Баку отправятся в один из грузинских портов на Черном море. Оттуда они будут доставлены морским транспорт в Болгарию. Кроме того, из Узбекистана в Азербайджан будет доставлено 17 контейнеров с импортными грузами. Станция назначения контейнеров - Гаджигабул".

В компании добавили, что в ближайшие дни из Узбекистана в направлении Турции и Европы по БТК планируется перевезти еще 56 контейнеров.