Фермеры, не использующие субсидии по назначению, будут оштрафованы

За нарушение правил субсидирования сельскохозяйственного производства определяются штрафные санкции.

Как сообщает Day.Az, в Кодекс об административных правонарушениях предлагается добавить соответствующую статью (411-2).

Согласно законопроекту, фермер за преднамеренное введение неверной информации в систему "Электронного сельского хозяйства" с целью получения субсидии или за использование полученной субсидии не по назначению получает предупреждение или штраф в двух- или четырехкратном размере от нанесенного ущерба (полученного дохода).