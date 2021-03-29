https://news.day.az/economy/1329202.html Фермеры, не использующие субсидии по назначению, будут оштрафованы
Фермеры, не использующие субсидии по назначению, будут оштрафованы
За нарушение правил субсидирования сельскохозяйственного производства определяются штрафные санкции.
Как сообщает Day.Az, в Кодекс об административных правонарушениях предлагается добавить соответствующую статью (411-2).
Согласно законопроекту, фермер за преднамеренное введение неверной информации в систему "Электронного сельского хозяйства" с целью получения субсидии или за использование полученной субсидии не по назначению получает предупреждение или штраф в двух- или четырехкратном размере от нанесенного ущерба (полученного дохода).
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