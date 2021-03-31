В Азербайджане более 287 тыс. человек назначена президентская пенсия

В Азербайджане с 1 января 2021 г. в соответствии с годовым темпом роста номинальной месячной зарплаты индексирована и увеличена страховая часть всех видов трудовых пенсий, сообщает Day.Az.

На первое января 2021 года 100,2 тыс. человек получают такие пособия по возрасту (82,4 тыс. на первое января 2020 года), 182,5 тыс. человек - по инвалидности (180,5 тыс.), 49,2 тыс. человек - за потерю главы семьи (47 тыс.).

Кроме того, соответствующие выплаты получают 52,7 тыс. детей до 18 лет с ограниченными возможностями, а 27,2 тыс. человек - другие виды пособий.

По состоянию на 1 января 2021 года, 324 тыс. членов 77,3 тыс. малообеспеченных семей получили адресную государственную социальную помощь, среднемесячный размер которой на одного человека составил 57,10 манатов.

Помимо этого, 287,8 тыс. лиц различных категорий назначена пенсия Президента Азербайджана.