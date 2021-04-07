Азербайджанский стартап признан компанией года в сфере туризма в регионе MENA

Стартап Pickvisa.com управляемый азербайджанской командой с главным офисом в Дубае, ОАЭ, был признан лучшей туристической компанией региона.

Специлизирующийся на онлайн визовых заявлениях, этот туристический стартап смог изменить ситуацию в свою пользу, в то время когда пандемия оказывает негативное влияние на туризм по сей день.

Об этом заявил азербайджанский основатель стартапа Pickvisa Баба Агаев в интервью Entreprenuer.com, одному из ведущих бизнес-журналов мира. Азербайджанская команда, максимально используя сложившуюся ситуацию, внесла инновационные изменения в свои услуги для облегчения процессов получения визы.

Эти новшества, предоставляемые веб-платформой, не ускользнули от внимания региона MENA. Pickvisa.com была названа лучшей компанией года в области электронного туризма на премии E-Business Awards 2021, организованной Entrepreneur.com, Dubai Chamber и Dubai Startup Hub. Баба Агаев также отметил, что с помощью стартапа Pickvisa.com, над которым они сейчас работают, они стремятся создать нововедения в процессе получения визы в будущем.

Обратите внимание, что Pickvisa.com - это веб-платформа, которая упрощает оформление виз для туристов по всему миру. Платформа также обрабатывает заявки на получение электронной визы для граждан любой страны мира для поездки в 70 разных стран. На веб-сайте также есть несколько специальных услуг для получения визы, например, "Визовый Калькулятор", который определяет шансы на получение визы.

Обязательные ссылки:

О премии E-Business Awards 2021: https://bit.ly/3dhwyRO

Интервью Баба Агаева журналу "Entrepreneur.com": https://bit.ly/3uabYK2

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