11 месторождений полезных ископаемых в Зангилане взяты на учет

На территории Зангиланского района Азербайджана взято на учет 11 месторождений полезных ископаемых.

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам представитель Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Шахин Аташов.

По его словам, общие запасы месторождения облицовочного камня "Охчучай" составляет 6 618 тыс. кубометров. До оккупации месторождение не эксплуатировалось.

"Во время оккупации эксплуатационные работы проводились на Алабашлинском участке месторождения. Для определения степени выработанности месторождения и оценки нанесенного ущерба необходимо провести геологические исследования", - уточнил Шахин Аташов.