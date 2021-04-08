Еще семи предприятиям из Азербайджана разрешили ввозить томаты в Россию

Россельхознадзор с 9 апреля разрешает поставки томатов еще с семи предприятий Азербайджана, сообщает служба.

Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Список компаний, которым разрешены поставки, размещен на сайте Россельхознадзора.

Запрет на ввоз томатов из Азербайджана был введен 10 декабря 2020 года из-за обнаружения в них карантинных объектов.

В рамках состоявшихся затем переговоров стороны прорабатывали вопрос о применении принципа регионализации при поставках этой продукции из Азербайджана в Россию. Этот принцип предусматривает ввоз продукции только из тех регионов, где не обнаружены карантинные объекты.