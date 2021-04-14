Число стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз

Азербайджан на начало второго квартала 2021 года занимал 74-ю позицию в рейтинге Индекса паспортов мира от компании Henley&Partners.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Henley & Partners, нынешняя позиция в рейтинге позволяет гражданам Азербайджана посещать без визы или осуществлять упрощенный въезд в 68 стран.

"Всеобщая вакцинация в ряде государств дает надежду на то, что перемещения граждан между странами снова станут обычным явлением", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что некоторые страны СНГ существенно изменили свои позиции в рейтинге.

"Несмотря на то, что после вспышки COVID-19 в Индексе паспортов мира было очень мало изменений, некоторые страны все же продемонстрировали выдающиеся результаты за последнее десятилетие", - говорится в сообщении.

Напомним, что Henley&Partners - это международная консалтинговая компания, специализирующаяся на разработке государственных программ предоставления гражданства и вида на жительство через инвестиции, а также на оказании услуг в этой области частным лицам.