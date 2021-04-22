В Азербайджане создан Центр коммерциализации и трансфера технологий при Агентстве по интеллектуальной собственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее постановление принял Кабинет министров.

Согласно документу, Центр является юридическим лицом публичного права, осуществляющим налаживание отношений связи, взаимного заказа и предложений между наукой и промышленностью, трансфер технологий для качественного роста изобретательской деятельности, принятия ею прикладного характера и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, служащим поддержкой инновационного развития, в том числе стартап-проектов, направленных на перевод результатов научных исследований для использования их в коммерческих и некоммерческих целях, а также на получение дохода от данных результатов, участвующих в оказании клиентам услуг по поставке технологий и проектов на целевые рынки, координировании деятельности в данной сфере.

Распределение полномочий учредителей Центра осуществляется в соответствии с частью 3 Указа Президента Азербайджана "О создании "Центра коммерциализации и трансфера технологий" в подчинении Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики" от шестого апреля 2021 года № 1308.

Агентство по интеллектуальной собственности решит вопросы, вытекающие из настоящего постановления.