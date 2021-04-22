Азербайджан планирует открыть в Израиле бюро по туризму и торговле

"Израиль занимает третье место среди стран-экспортеров азербайджанской продукции. Ни для кого не секрет, что нефтегазовая сфера занимает главное место во взаимоотношениях, но хотелось бы, чтобы они еще больше расширялись".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в интервью изданию "Исраэль Хаом".

Министр отметил, что Азербайджан планирует открыть в Израиле бюро по туризму: "Есть большие возможности для сотрудничества в сфере туризма, сельского хозяйства и агротехники. Я хотел бы, чтобы мы сотрудничали в области кибербезопасности, образования, водных ресурсов и здравоохранения.

Мы заинтересованы в активизации деятельности созданного в 2019 году значимого форума по взаимному экономическому сотрудничеству.

Важным событием станет также открытие туристического бюро в Израиле. Мы также заинтересованы в развитии наших связей с Израилем в области технологий.

В частном секторе связи расширяются быстрее. Мы надеемся открыть торговое бюро в Израиле уже в следующем году".