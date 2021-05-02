Азербайджан импортировал из Турции автомобилей на $20 млн

В январе-марте 2021 года Турция сократила экспорт автомобилей в Азербайджан до 19,917 миллиона долларов, что на 9 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года .

Об этом сообщили Trend в Министерстве торговли Турции, передает Day.Az.

В марте экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан также уменьшился на 0,2 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года и составил 4,935 миллиона долларов.

В январе-марте 2021 года Турция увеличила экспорт автомобилей на мировые рынки на 10,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,69 миллиарда долларов.

В марте этого года Турция экспортировала на мировые рынки автомобилей на сумму 2,892 миллиарда долларов, что на 40,4 процента превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.

Турецкий экспорт автомобилей за 12 месяцев (март 2020 - март 2021 годов) составил 26,259 миллиарда долларов.