Строительство "умных" городов и сел в Азербайджане, в частности в Карабахе, основано на мировом опыте.

Об это сказал Trend координатор Агентства инноваций Эльман Керимли.

Он отметил, что применение таких технологий, как виртуальная реальность и мобильные приложения в рамках реализуемых "умных" проектов будет способствовать росту туристического потока в те зоны, где они будут применены

"В Карабахе для защиты окружающей среды планируется применение альтернативной энергетики, что в первую очередь является наиболее безопасным для окружающей среды, а также приведет к хорошим результатам в стране и регионе в целом", - сказал Кермили.

Помимо этого, "умные" технологии в области сельского хозяйства позволят работникам следить за всеми параметрами производства с единого центра управления.

Отметим, что централизованная система "умных" городов и сел строится на основе концепции, где главная идея заключается в минимизации затрат и максимальном извлечении дальнейшей прибыли. Применение этой технологии относится прежде всего к таким секторам, как образование, производство, транспорт и ряд других.