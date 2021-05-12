https://news.day.az/economy/1342096.html В Азербайджане планируется запуск платформы онлайн-продаж продукции МСБ
В Азербайджане планируется запуск платформы онлайн-продаж продукции МСБ
Планируется запуск платформы онлайн-продаж продукции МСБ. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в "Клубе предпринимателей" при Международном банке Азербайджана.
"В ближайшие месяцы планируется запустить платформу для онлайн-продаж продукции и услуг в целях расширения возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, ожидается запуск платформы онлайн-обучения для изучения передового опыта в сфере бизнеса", - сказали в Клубе предпринимателей.
Общественности будет предоставлена подробная информация о запуске платформы соответствующей структуры.
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