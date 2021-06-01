https://news.day.az/economy/1348068.html Хорошая новость для тех, кто брал кредит - РЕШЕНИЕ ЦЕНТРОБАНКА
Как передает Day.Az, об этом сообщил член Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.
Хорошая новость для тех, кто брал кредит - РЕШЕНИЕ ЦЕНТРОБАНКА
Центральный банк Азербайджана принял решение продолжить поддержку банков и граждан, взявших кредиты до 1 июля.
Как передает Day.Az, об этом сообщил член Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.
Отметим, что срок действия этих мер истекал 31 мая.
Центральный банк рекомендовал банкам Азербайджана не ухудшать кредитную историю граждан, которые задерживают выплаты по кредитам из-за пандемии и не вносить их в так называемый "черный список".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре