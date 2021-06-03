ЛУКОЙЛ хочет быть оператором проекта Достлуг на Каспии

"ЛУКОЙЛ" хотел бы быть оператором проекта Достлуг на Каспии, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов на полях Петербургского международного экономического форума, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"По Достлуг ведутся консультации, идет подготовка межправсоглашения. Мы бы хотели быть операторами, долю пока не знаем", - сказал он.

В середине марта компания заявила о намерении принять участие в разработке месторождения на Каспии, которое планируют разрабатывать совместно Азербайджан и Туркменистан.