Хорошая новость в связи с проблемными кредитами в Азербайджане

На начало мая 2021 года объем проблемных кредитов в Азербайджане сократился на 25,2 процента (310,9 миллиона манатов) в годовом исчислении, составив 921,5 миллиона манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на статистический бюллетень Центрального банка (ЦБА), общий объем кредитного портфеля банковского сектора и небанковских кредитных организаций (НБКО) за год сократился на 1,1 процента, составив 14,99 миллиарда манатов.

Доля государственных банков в выданных кредитах составила 2,85 миллиарда манатов (19 процентов от общего портфеля), частных - 11,76 миллиарда манатов (78,5 процента), НБКО − 375,7 миллиона манатов (2,5 процента).

Объем кредитов, выданных в национальной валюте, на начало мая составил 10,84 миллиарда манатов (рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 6,5 процента), а их доля в кредитном портфеле банков - 72,3 процента.

В иностранной валюте в отчетный период выданы кредиты на сумму более 4,15 миллиарда в манатном эквиваленте (сокращение по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 16,4 процента) при удельном весе 27,7 процента от кредитного портфеля банков.

Объем краткосрочных кредитов составил 1,93 миллиарда манатов в национальной и 692,9 миллиона - в иностранной валюте, а объем долгосрочных кредитов в национальной и иностранной валюте составил 8,91 и 3,46 миллиарда манатов соответственно.