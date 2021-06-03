Губернатор Ярославской области назвал перспективные направления сотрудничества с Азербайджаном

У Азербайджана и Ярославской области есть хорошие перспективы как для экономического, так и для культурного взаимодействия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в ходе обсуждений с председателем Российско-азербайджанского делового совета Алексеем Репиком сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

По словам губернатора, в прошлом году объем товарооборота между двумя сторонами составил порядка восьми миллионов долларов США, и в Азербайджане широко востребованы ярославские изделия из черных металлов, топливо, механическое оборудование, стекольная и фармацевтическая продукция, а также полиграфические и лакокрасочные товары.

Дмитрий Миронов заметил, что ряд перспективных направлений взаимодействия области с Азербайджаном нашел свое отражение в решениях Межправительственной комиссии двух стран.

"Развитие внешней торговли Ярославской области является приоритетной задачей в реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", и в связи с этим азербайджанский рынок представляет большой интерес", - подчеркнул губернатор.

Помимо этого Миронов заявил, что областное правительство заинтересовано в поиске инвесторов для создания на территории Ярославской области логистического хаба для транспортировки и хранения продукции компаний обеих сторон.

"Перспективным направлением сотрудничества также является организация пассажирского воздушного сообщения между Ярославлем и Баку, и в августе в рамках 2-го Каспийского экономического форума наша делегация намерена принять участие в переговорах с представителями азербайджанской бизнес-среды", - добавил глава области.

В свою очередь, председатель Российско-азербайджанского делового совета Алексей Репик заявил, что Ярославская область - это промышленно развитый регион, имеющий хороший потенциал для выхода на зарубежные рынки, и очевидно, что стоит обратить пристальное внимание на азербайджанский рынок и на существующие там привлекательные условия для открытия бизнеса и совместной кооперации.

Было также сказано, что ярославским предприятиям есть что предложить азербайджанским партнерам, а деловой совет всегда готов подставить свое плечо для претворения договоренностей в жизнь.

В завершение встречи Дмитрий Миронов и Алексей Репик подписали соглашение о сотрудничестве между правительством области и Российско-азербайджанским деловым советом, которое будет способствовать продвижению продукции региональных производителей на рынок Азербайджана, а также привлечению инвестиций из Азербайджана в Ярославскую область.