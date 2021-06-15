В Азербайджане обсуждены макроэкономические прогнозы на 2021–2025 годы

Сегодня состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.

Об этом, сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров.

На заседании обсуждались текущая экономическая ситуация, предварительные макроэкономические прогнозы на 2021-2025 годы и другие вопросы.