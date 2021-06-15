https://news.day.az/economy/1352601.html В Азербайджане обсуждены макроэкономические прогнозы на 2021–2025 годы - ФОТО
В Азербайджане обсуждены макроэкономические прогнозы на 2021–2025 годы - ФОТО
Сегодня состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.
Об этом, сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров.
На заседании обсуждались текущая экономическая ситуация, предварительные макроэкономические прогнозы на 2021-2025 годы и другие вопросы.
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