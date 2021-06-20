Азербайджан втрое увеличил экспорт меди и медных изделий

Экспорт меди и медных изделий из Азербайджана в первые четыре месяца 2021 года составил 16,87 миллиона долларов, что втрое, или на 11,3 миллиона долларов больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, доля этой продукции в общем азербайджанском экспорте, увеличившись за год на 0,18 процента, достигла 0,27 процента.

При этом Азербайджан в указанный период сократил импорт меди и медных изделий на 15,8 процента, или на 1,39 миллиона долларов - до 7,425 миллиона долларов. Доля данной продукции в общем импорте Азербайджана составила 0,21 процента против 0,26 процента в прошлом году.

Внешнеторговый оборот Азербайджана на начало мая 2021 года составил около 9,9 миллиарда долларов. Из них на экспорт пришлись 6,36 миллиарда долларов (64,33 процента), а на импорт - 3,53 миллиарда долларов (35,67 процента).